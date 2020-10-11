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После переговоров с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу выпустили двух заключённых: вот кого

12.10.2020 06:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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После визита Лукашенко в СИЗО КГБ двоих арестованных — участников переговоров с так называемым президентом выпустили на волю, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они отпущены на свободу и переведены на домашний арест.

По словам Воскресенского, по итогам встречи с Лукашенко Юрию поручили готовить предложения к поправкам к Конституции и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

  • Лукашенко сел за стол переговоров с политзаключенными — лидерами протеста — 10 октября. Подробности этой беседы, которая длилась около пяти часов, не раскрывались, однако известно, что речь велась как минимум об обновлении конституции.
  • С Лукашенко общались не только Воскресенский и Рабцевич, но и учредитель KYKY Саша Василевич, банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, а также политтехнолог Виталий Шкляров, адвокаты Илья Салей и Максим Знак, медиатор Лилия Власова и другие. Об их судьбе информации пока нет.

 
 
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После визита Лукашенко в СИЗО КГБ двоих арестованных — участников переговоров с так называемым президентом выпустили на волю, сообщил телеканал «Беларусь 1». ...
 
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