После переговоров с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу выпустили двух заключённых: вот кого

Источник материала: KYKY

После визита Лукашенко в СИЗО КГБ двоих арестованных — участников переговоров с так называемым президентом выпустили на волю, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они отпущены на свободу и переведены на домашний арест.

По словам Воскресенского, по итогам встречи с Лукашенко Юрию поручили готовить предложения к поправкам к Конституции и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Лукашенко сел за стол переговоров с политзаключенными — лидерами протеста — 10 октября. Подробности этой беседы, которая длилась около пяти часов, не раскрывались, однако известно, что речь велась как минимум об обновлении конституции.

С Лукашенко общались не только Воскресенский и Рабцевич, но и учредитель KYKY Саша Василевич, банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард, а также политтехнолог Виталий Шкляров, адвокаты Илья Салей и Максим Знак, медиатор Лилия Власова и другие. Об их судьбе информации пока нет.