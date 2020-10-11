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После переговоров с Лукашенко в СИЗО КГБ на свободу выпустили двух заключённых: вот кого
Источник материала: KYKY>
После визита Лукашенко в СИЗО КГБ двоих арестованных — участников переговоров с так называемым президентом выпустили на волю, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения. Они отпущены на свободу и переведены на домашний арест.
По словам Воскресенского, по итогам встречи с Лукашенко Юрию поручили готовить предложения к поправкам к Конституции и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».
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После визита Лукашенко в СИЗО КГБ двоих арестованных — участников переговоров с так называемым президентом выпустили на волю, сообщил телеканал «Беларусь 1». ...
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