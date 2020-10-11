Брат Дарьи Домрачевой задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Согласно списку правозащитного центра «Весна», задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина Никита Домрачев. Это родной брат биатлонистки Дарьи Домрачевой. Факт задержания Никиты нам подтвердила их мама.



Фото из Facebook Никиты

«Он позвонил с чужого телефона своей жене и сказал, что везут на Окрестина», — сказала мама. Другие детали задержания ей неизвестны.

Напомним, 12 августа у себя в Instagram Дарья высказалась про протесты и насилие после выборов:

— Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОНа. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте.

Она также опубликовала пост, в котором обратилась к «обеим сторонам конфликта».

— Ситуации на улицах не могут не беспокоить… Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обеих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми, — написала «Герой Беларуси».