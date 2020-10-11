Появилась информация о задержании Никиты Домрачева, брата биатлонистки

Источник материала: Onliner

Никита Домрачев, старший брат биатлонистки Дарьи Домрачевой, задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги».

Также есть информация о задержании еще одного архитектора — Кирилла Скоринина. Об этом рассказал его отец Игорь на своей странице в Facebook.