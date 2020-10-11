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Появилась информация о задержании Никиты Домрачева, брата биатлонистки
Источник материала: Onliner
Никита Домрачев, старший брат биатлонистки Дарьи Домрачевой, задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина. Об этом
Также есть информация о задержании еще одного архитектора — Кирилла Скоринина. Об этом рассказал его отец Игорь на своей странице в Facebook.
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Никита Домрачев, старший брат биатлонистки Дарьи Домрачевой, задержан и доставлен в ЦИП на Окрестина. Об этом сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги».Читать далее…
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