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Политзаключенных Юрия Воскресенского и Дмитрия Рабцевича выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест
Источник материала: Навiны
Мера пресечения изменена члену инициативной группы бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико политологу Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу. Они отпущены из СИЗО КГБ под домашний арест.
Информация об этом прозвучала в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Накануне оба участвовали
«Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле. Вчера состоялась большая встреча с президентом, разговор длился около пяти часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончилась большим конструктивом», — заявил в эфире БТ Юрий Воскресенский.
По его словам, ему поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, подготовить свои мысли по поводу освобождения ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасны для страны, как казались на первом этапе».
Воскресенский назвал встречу с Лукашенко «диалогом», «взрывом» и «ядерной бомбой» в сфере общественного мнения, она была «очень горячая и очень откровенная». «Это встреча нужна была нам. Мы всю эту кампанию хотели, чтобы нас услышали. Нас услышали», — отметил член инициативной группы Бабарико.
Воскресенский был
Дмитрий Рабцевич рассказал о планах увидеться с семьей и много работать, построить компанию в Парке высоких технологий.
«Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть», — заявил директор PandaDoc.
По его словам, основные вопросы, которые обсуждались на встрече с Лукашенко, — экономическое развитие и поправки в Конституцию.
Дмитрий Рабцевич был задержан 2 сентября. Ему, а также другим задержанным сотрудникам компании вменяется хищение в особо крупных размерах. Рабцевич
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Мера пресечения изменена члену инициативной группы бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико политологу Юрию Воскресенскому и директору...
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