|
Правозащитники: Число задержанных в Беларуси превысило 450 человек
Источник материала: АФН
На 23-15 часов число задержанных участников Марша Гордости, прошедшего сегодня, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси превысило 450 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».
Большинство участников марши было задержано в Минске.
Силовики сегодня применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и активно использовали водометы для разгона протеста.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 23-15 часов число задержанных участников Марша Гордости, прошедшего сегодня, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси превысило 450 человек, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)