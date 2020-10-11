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Правозащитники: Число задержанных в Беларуси превысило 450 человек

12.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На 23-15 часов число задержанных участников Марша Гордости, прошедшего сегодня, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси превысило 450 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Большинство участников марши было задержано в Минске.

Силовики сегодня применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и активно использовали водометы для разгона протеста.

 
Теги: Минск
 
 
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На 23-15 часов число задержанных участников Марша Гордости, прошедшего сегодня, 11 октября, в Минске и других городах Беларуси превысило 450 человек, сообщает...
 
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