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Власти выпустили из СИЗО КГБ двух участников «диалога» с Лукашенко

12.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти изменили меру пресечения члену инициативной группы Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу.

Их выпустили из СИЗО КГБ после прошедшего там «диалога» Лукашенко с политзаключенными.

Компания PandaDoc уже давно перечислила так называемый ущерб государству на счета властей, так что освобождение Рабцевича – вполне понятный шаг, если не думать о том, что по сути речь идет о выкупе заложника

Вознесенский уже давно сотрудничает с властями. А потому не стал новостью и его комментарий в эфире БТ после освобождения о том, что именно ему поручено готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Театр марионеток продолжается. Ждем следующий акт…

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусские власти изменили меру пресечения члену инициативной группы Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу.
 
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