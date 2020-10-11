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Власти выпустили из СИЗО КГБ двух участников «диалога» с Лукашенко
Источник материала: АФН
Белорусские власти изменили меру пресечения члену инициативной группы Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу.
Их выпустили из СИЗО КГБ после прошедшего там «диалога» Лукашенко с политзаключенными.
Компания PandaDoc уже давно перечислила так называемый ущерб государству на счета властей, так что освобождение Рабцевича – вполне понятный шаг, если не думать о том, что по сути речь идет о выкупе заложника
Вознесенский уже давно сотрудничает с властями. А потому не стал новостью и его комментарий в эфире БТ после освобождения о том, что именно ему поручено готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».
Театр марионеток продолжается. Ждем следующий акт…
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Белорусские власти изменили меру пресечения члену инициативной группы Виктора Бабарико Юрию Воскресенскому и директору ИТ-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу.
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