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TUT.BY: два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ вышли на свободу

12.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения.

 Они вышли на свободу. Информация об этом озвучена в эфире «Главного эфира» на телеканале «Беларусь 1». Это произошло на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ.
 
 
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Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения.
 
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