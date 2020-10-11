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TUT.BY: два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ вышли на свободу
Источник материала: Партизан
Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения.
Они вышли на свободу. Информация об этом озвучена в эфире «Главного эфира» на телеканале «Беларусь 1».
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Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору компании «Пандадок» Дмитрию Рабцевичу изменена мера пресечения.
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