Источник материала: Sputnik Беларусь

Девушка призналась, что очень переживала перед тем, как выйти на знакомую сцену (Мария участвует в конкурсе второй раз). Белоруска полагала, что к ней члены жюри будут относиться строже, ведь у нее уже есть опыт участия.

Также юная исполнительница отметила, что все-таки в прошлом году ей было страшнее выступать – все было новым и неизвестным, в этот же раз - все знакомо.

На сцене проекта в нынешнем году белоруска исполнила композицию "Знаешь ли ты" певицы МакSим. К сожалению, выступление оказалось единственным, так как девушка покидает проект.

"Я считаю, что все конкурсанты были очень сильными, поэтому с выбором жюри абсолютно согласна. Проект придал уверенности в себе, потому что нынешнее выступление никаким образом не сравнится с предыдущим. В этот раз я чувствовала себя максимально уверенно, комфортно на этой сцене, потому что я уже все знала, знала членов жюри, и я действительно кайфовала от того, как я выступала", - поделилась эмоциями после выступления Мария Хархаль.

Напомним, в первом выпуске шоу приняла участие белоруска Даша Чернова , которая ранее дважды участвовала в конкурсе. Талантливая девушка рассказала и некоторые подробности своей дальнейшей творческой карьеры.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.