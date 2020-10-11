Источник материала: Sputnik Беларусь

Воскресная акция протеста по традиции началась в 14:00, в этот раз она называлась "Марш гордости". Еще до начала демонстрации мобильные операторы ограничили скорость интернета, а центральные станции метрополитена были закрыты.

Недовольные результатами выборов стали собираться в центре Минска. Протестующие направлялись к стеле "Минск – город-герой". Журналисты, которые работали на акции протеста, были задержаны в самом начале. Среди них, оказался фотокорреспондент Sputnik Виктор Толочко, его на "Марше гордости" задерживали дважды.

Силовики применяли к протестующим спецсредства – светошумовые гранаты и водометы.

В центре Минска митингующие двигались несколькими колоннами, но им препятствовали сотрудники ОМОН и правоохранители. Протестующим так и не удалось собраться в одну большую колонну. По мнению очевидцев, в это воскресенье численность протестующих была ниже по сравнению с предыдущими акциями протеста. О количестве задержанных в МВД не сообщали.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.