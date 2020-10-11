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Столкновения и задержания: как прошел "Марш гордости" в Минске – видео
12.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Воскресная акция протеста по традиции началась в 14:00, в этот раз она называлась "Марш гордости". Еще до начала демонстрации мобильные операторы ограничили скорость интернета, а центральные станции метрополитена были закрыты.
© Sputnik / Виктор Толочко
Недовольные результатами выборов стали собираться в центре Минска. Протестующие направлялись к стеле "Минск – город-герой". Журналисты, которые работали на акции протеста, были задержаны в самом начале. Среди них, оказался фотокорреспондент Sputnik Виктор Толочко, его на "Марше гордости" задерживали дважды.
Силовики применяли к протестующим спецсредства – светошумовые гранаты и водометы.
В центре Минска митингующие двигались несколькими колоннами, но им препятствовали сотрудники ОМОН и правоохранители. Протестующим так и не удалось собраться в одну большую колонну. По мнению очевидцев, в это воскресенье численность протестующих была ниже по сравнению с предыдущими акциями протеста. О количестве задержанных в МВД не сообщали.
Акции протеста продолжаются в Беларуси уже больше двух месяцев. Они начались сразу после президентских выборов, победу на которых, по данным ЦИК, одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). Параллельно с протестами в республике проходят митинги в поддержку действующей власти.
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В Минске и регионах Беларуси прошли воскресные акции протеста. Митингующим так и не удалось собраться в большую колонну, силовики оттесняли их от главной точки...
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