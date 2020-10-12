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Видео: репортаж из БСМП и минских РУВД после задержаний (видео)

12.10.2020 06:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В воскресенье после дневных задержаний родственники и друзья отправленных в минские РУВД людей начали собираться у отделений милиции. Наши корреспонденты побывали у районных отделений внутренних дел и поговорили с теми, кто ждет своих близких. А также съездили к БСМП, куда отправляли машины скорой помощи с пострадавшими на акциях и при задержаниях.

Видеорепортаж с места событий:

 
 
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В воскресенье после дневных задержаний родственники и друзья отправленных в минские РУВД людей начали собираться у отделений милиции. Наши корреспонденты...
 
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