Видео: репортаж из БСМП и минских РУВД после задержаний (видео)

Источник материала: Onliner

В воскресенье после дневных задержаний родственники и друзья отправленных в минские РУВД людей начали собираться у отделений милиции. Наши корреспонденты побывали у районных отделений внутренних дел и поговорили с теми, кто ждет своих близких. А также съездили к БСМП, куда отправляли машины скорой помощи с пострадавшими на акциях и при задержаниях.

Видеорепортаж с места событий: