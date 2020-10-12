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Белоруска найдена убитой на Кипре. Вероятно, это экс-супруга IT-бизнесмена Юрия Гурского
Источник материала: Onliner
В Лимассоле 11 октября обнаружили тело 36-летней белоруски Ирины Гурской. О происшествии сообщают ресурсы
Тело женщины в луже крови обнаружил ее 15-летний сын cо своим другом. Ранее утром подросток услышал шум, но подумал, что это не в доме. Полицейские сообщают, что смерть была насильственной: на лице и голове Ирины обнаружены травмы.
Сейчас в розыск объявлен 29-летний друг убитой, литовец Аистис Микалаускас.
Помимо 15-летнего сына у Ирины Гурской остались еще двое детей возрастом 3 и 6 лет.
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В Лимассоле 11 октября обнаружили тело 36-летней белоруски Ирины Гурской. О происшествии сообщают ресурсы Cyprusbytterfly и Cyprus-mail. Предположительно это бывшая супруга...
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