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Белоруска найдена убитой на Кипре. Вероятно, это экс-супруга IT-бизнесмена Юрия Гурского

12.10.2020 06:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Лимассоле 11 октября обнаружили тело 36-летней белоруски Ирины Гурской. О происшествии сообщают ресурсы Cyprusbytterfly и Cyprus-mail. Предположительно это бывшая супруга белорусского IT-предпринимателя Юрия Гурского.

Тело женщины в луже крови обнаружил ее 15-летний сын cо своим другом. Ранее утром подросток услышал шум, но подумал, что это не в доме. Полицейские сообщают, что смерть была насильственной: на лице и голове Ирины обнаружены травмы.

Сейчас в розыск объявлен 29-летний друг убитой, литовец Аистис Микалаускас.

Помимо 15-летнего сына у Ирины Гурской остались еще двое детей возрастом 3 и 6 лет.

 
 
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В Лимассоле 11 октября обнаружили тело 36-летней белоруски Ирины Гурской. О происшествии сообщают ресурсы Cyprusbytterfly и Cyprus-mail. Предположительно это бывшая супруга...
 
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