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Задержанным в Минске журналистам шьют неподчинение требованиям милиции

12.10.2020 06:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении 15 журналистов, уже 10 часов находящихся в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс: на них составляются протоколы.

Задержанным в Минске журналистам шьют неподчинение требованиям милиции

В УВД были доставлены и обвиняются в административных правонарушениях Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, Сергей Сацюк (БелаПАН), Александр Ружечка, Александр Владыко, Алексей Носов (onliner.by), Егор Мартинович, Надежда Бужан, Ирена Котелович («Наша Ніва»), Павел Кричко («Народная Воля»), Дмитрий Дмитриев («Новы Час»), Дмитрий Мицкевич («Белсат»), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич («Белорусы и рынок»). Журналисты должны были освещать Марш гордости.

Первыми из УВД вышли Александр Владыко и Алексей Носов. На них составлены протоколы по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей).

У Владыко забрали телефон. Суд назначен на 20 октября.

Всего, по данным правозащитников, в воскресенье было задержано не менее 482 человек, отмечает БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении 15 журналистов, уже 10 часов находящихся в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс: на них составляются протоколы.
 
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