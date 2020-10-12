Задержанным в Минске журналистам шьют неподчинение требованиям милиции

В отношении 15 журналистов, уже 10 часов находящихся в УВД Октябрьского района Минска, начат административный процесс: на них составляются протоколы.





В УВД были доставлены и обвиняются в административных правонарушениях Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, Сергей Сацюк (БелаПАН), Александр Ружечка, Александр Владыко, Алексей Носов (onliner.by), Егор Мартинович, Надежда Бужан, Ирена Котелович («Наша Ніва»), Павел Кричко («Народная Воля»), Дмитрий Дмитриев («Новы Час»), Дмитрий Мицкевич («Белсат»), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич («Белорусы и рынок»). Журналисты должны были освещать Марш гордости.

Первыми из УВД вышли Александр Владыко и Алексей Носов. На них составлены протоколы по ст. 23.4 КоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1350 рублей).

У Владыко забрали телефон. Суд назначен на 20 октября.