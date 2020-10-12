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По всему Минску проходят стихийные акции протеста, перекрываются улицы
Источник материала: Навiны
В спальных районах Минска сегодня вечером проходят акции протеста против разгона участников дневного Марша гордости, сообщает
На некоторых улицах протестующие перекрыли движение транспорта: на перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова (сначала полностью, затем частично), МКАД в микрорайоне Ангарская, Логойском тракте, улице Притыцкого возле станции метро «Каменная Горка». В микрорайон Серебрянка приехали два автобуса с силовиками.
В телеграм-каналах сообщается о стрельбе в микрорайоне Малиновка (с приложением видеозаписи) и Каменная Горка (только текстовая информация).
Появились также сообщения о взрывах светошумовых гранат и выстрелах в районе торгового центра «Рига», где стояла цепь солидарности. Находящийся недалеко оттуда корреспондент БелаПАН не подтверждает взрывы, но слышал одиночные хлопки.
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В спальных районах Минска сегодня вечером проходят акции протеста против разгона участников дневного Марша гордости, сообщает БелаПАН.
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