По всему Минску проходят стихийные акции протеста, перекрываются улицы

В спальных районах Минска сегодня вечером проходят акции протеста против разгона участников дневного Марша гордости, сообщает БелаПАН .



Акция в Серебрянке. Фото t.me/motolkohelp

На некоторых улицах протестующие перекрыли движение транспорта: на перекрестке проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова (сначала полностью, затем частично), МКАД в микрорайоне Ангарская, Логойском тракте, улице Притыцкого возле станции метро «Каменная Горка». В микрорайон Серебрянка приехали два автобуса с силовиками.

В телеграм-каналах сообщается о стрельбе в микрорайоне Малиновка (с приложением видеозаписи) и Каменная Горка (только текстовая информация).

Появились также сообщения о взрывах светошумовых гранат и выстрелах в районе торгового центра «Рига», где стояла цепь солидарности. Находящийся недалеко оттуда корреспондент БелаПАН не подтверждает взрывы, но слышал одиночные хлопки.