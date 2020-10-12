Корреспондентов БелаПАН Коровенкову, Толкачеву и Сацюка будут судить за неповиновение милиции

На задержанных перед Маршем гордости и доставленных в УВД Октябрьского района Минска корреспондентов БелаПАН Татьяну Коровенкову и Елену Толкачеву составлены протоколы.





Их обвиняют по ст. 23.4 Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Статья предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (от 540 до 1.350 рублей).

Рассмотрение протокола на Коровенкову в суде состоится 16 октября, на Толкачеву — 20-го. У Толкачевой изъят мобильный телефон.

По этой же статье составлен протокол на видеооператора БелПАН Сергея Сацюка. У него изъяли телефон, две камеры, два объектива, три флеш-карты. Рассмотрение его админпротокола назначено на 20 октября.

Протоколы в УВД составляются на 15 журналистов. Всего по стране было задержано около 40 представителей СМИ.