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Вот как выглядят «трешки» с ремонтом, цена которых дешевле 70 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
На рынке недвижимости продолжают, пусть и небольшими темпами, дешеветь квартиры. Нет большой динамики и в продажах: продавцы пока еще чисто психологически не готовы на значительные уступки, а покупатели, даже имея на руках снятые с депозита деньги, выжидают. Однако если квартирный вопрос нужно решать уже сейчас, а в запасе есть 60−70 тысяч долларов, то на эти деньги уже можно присмотреть небольшую трехкомнатную квартиру с ремонтом. Где и почем — в материале REALTY.TUT.BY.
В Чижовке
Квартира расположена на 4 этаже панельной пятиэтажки на улице Уборевича, 66/1. Площадь — 49,5 квадратных метров, санузел совмещенный.
Существенный плюс этой квартиры в ремонте: заменена электрика, сантехника, установлены окна ПВХ, стены выровнены, оклеены импортными обоями, установлены хорошие современные двери, а также счетчики на воду и газ. В стоимость входит встроенная кухня, а также плита, вытяжка, посудомоечная машина, микроволновка, духовой шкаф. В гостиной — корпусная мебель, в детской — встроенный шкаф, в прихожей — шкаф купе.
Цена — 66 тысяч долларов в эквиваленте.
В Малиновке
Квартира расположена на 4 этаже панельного дома на улице Слободская, 73. Дом девятиэтажный, 1993 года постройки. Площадь квартиры — 65,7 квадратного метра. Жилье с ремонтом, что позволяет переехать сразу после покупки.
Плюсы этой квартиры — полноценный метраж, раздельные жилые комнаты и санузел, а также застекленная лоджия и не крайний этаж. Минусом кому-то может показаться необходимость освежить ремонт в ванной комнате и близость МКАД (окна выходят во двор).
Цена — 67 тысяч долларов в эквиваленте.
Современная
Квартира площадью 55,4 квадратного метра расположена в трехэтажном кирпичном доме на улице Пуховичской, 10.
Это район улицы Серова со старой застройкой. Квартира находится на 2 этаже, в ней сделан добротный и стильный ремонт. Кому-то может показаться минусом совмещенный санузел и не самая лучшая локация, но само жилье очень располагает.
Цена — 68 тысяч долларов в эквиваленте.
В Зеленом Луге
Квартира площадью 53,8 квадратного метра расположена на 3 этаже кирпичной брежневки. Дом был построен в 1968 году на улице Гамарника, 23.
Жилье с ремонтом: на полу в комнатах — ламинат, в кухне и коридоре — испанская плитка, заменена сантехника. Бонусом к квартире идет подвал, а также тот факт, что дом уже пережил капремонт.
Цена — 68 тысяч долларов в эквиваленте.
Рядом с парком
Квартира площадью 59,1 квадратного метра расположена в панельном доме 1965 года постройки на улице Седых, 32.
Дом после капремонта, утеплен термошубой. Квартира полностью готова к проживанию. Также есть возможность договорится с хозяевами насчет мебели, если будет желание что-то оставить. Из минусов этого жилья — совмещенный санузел и крайний пятый этаж. Из плюсов — аккуратный ремонт и соседство благоустроенного парка.
Цена — 69,9 тысячи долларов в эквиваленте.
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