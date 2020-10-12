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Атмосферные фронты из Украины накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
В понедельник погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.
Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых местах пройдут дожди. Утром сохранится туман.
Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:
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В понедельник погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.
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