ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Атмосферные фронты из Украины накрыли Беларусь

12.10.2020 08:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В понедельник погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.

Атмосферные фронты из Украины накрыли Беларусь

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых местах пройдут дожди. Утром сохранится туман.

Ветер неустойчивый слабый. Погода в регионах:

  • Брест +13..+15°C (вероятность осадков 10-15%);
  • Витебск +13..+15°C (вероятность осадков 60-70%);
  • Гомель +16..+18°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гродно +12..+14°C (вероятность осадков 30-40%);
  • Могилев +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +13..+15°C (вероятность осадков 5-10%).
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ринкевичс: ЕС должен ответить на продолжающиеся в Беларуси репрессии и избиения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика