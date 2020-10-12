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Ринкевичс: ЕС должен ответить на продолжающиеся в Беларуси репрессии и избиения

12.10.2020 08:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За ужесточение санкций в отношении белорусских властей выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Ринкевичс: ЕС должен ответить на продолжающиеся в Беларуси репрессии и избиения

«Репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов продолжаются в Беларуси, воскресенье [Марш гордости] было особенно брутальным, ЕС должен расширить свой санкционный список ответственных за это, мы продолжим продвигать этот вопрос», — написал глава латвийской дипломатии на своей странице в «Фейсбуке».

В начале октября Евросоюз ввел визовые санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, виновных, по его мнению, в фальсификации итогов президентскихв выборов и насилии в отношении участников акций протеста. Латвия, Литва и Эстония утвердили свои списки, в которых около 130 фамилий.

 
 
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За ужесточение санкций в отношении белорусских властей выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
 
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