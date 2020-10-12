Ринкевичс: ЕС должен ответить на продолжающиеся в Беларуси репрессии и избиения

За ужесточение санкций в отношении белорусских властей выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.





«Репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов продолжаются в Беларуси, воскресенье [ Марш гордости ] было особенно брутальным, ЕС должен расширить свой санкционный список ответственных за это, мы продолжим продвигать этот вопрос», — написал глава латвийской дипломатии на своей странице в «Фейсбуке».

В начале октября Евросоюз ввел визовые санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, виновных, по его мнению, в фальсификации итогов президентскихв выборов и насилии в отношении участников акций протеста. Латвия, Литва и Эстония утвердили свои списки, в которых около 130 фамилий.