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Ринкевичс: ЕС должен ответить на продолжающиеся в Беларуси репрессии и избиения
Источник материала: Навiны
За ужесточение санкций в отношении белорусских властей выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов продолжаются в Беларуси, воскресенье [
В начале октября Евросоюз ввел визовые санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, виновных, по его мнению, в фальсификации итогов президентскихв выборов и насилии в отношении участников акций протеста. Латвия, Литва и Эстония утвердили свои списки, в которых около 130 фамилий.
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За ужесточение санкций в отношении белорусских властей выступил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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