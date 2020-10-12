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На акциях 11 октября задержали почти 600 человек — у некоторых серьезные травмы
Источник материала: Навiны
Правозащитники продолжают собирать сведения о задержанных в ходе воскресного (11 октября)
По данным на 07:20 в
Как отмечает ПЦ «Весна» (лишен властью регистрации), некоторых задержанных с серьезными травмами увезла «скорая».
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Правозащитники продолжают собирать сведения о задержанных в ходе воскресного (11 октября) Марша гордости.
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