«Продали квартиру и вложили еще столько же». Пара построила под Минском «дом с обложки» (видео)

Источник материала: Onliner

Те, кто строил, знают: собственный дом невозможен без компромиссов, какие бы картины будущего ни рисовало воображение. Но у Вадима и Алеси получилось всего за год построить дом мечты, как с обложки архитектурного журнала, и почти ничем не пренебречь. В прошлом году они продали четырехкомнатную квартиру и вместе с двумя детьми и котом девять месяцев жили в «однушке» у родственников. При этом постоянно контролировали стройку, исправляли «косяки» за рабочими и вели видеоблог обо всех этих приключения. Зато теперь семья переехала в дом с полностью стеклянной внешней стеной, электроотоплением, а также крутой системой вентиляции и рекуперации тепла, которая помогает сократить расходы на нагрев воздуха. С учетом внутренней отделки «квадрат» обойдется паре примерно в $800, а сам коттедж площадью 220 кв. метров будет стоить вдвое дороже их четырехкомнатной квартиры. О чудесах архитектуры и сложностях необычной стройки читайте в нашем материале.

«Мы всегда знали, что однажды переедем в собственный дом»

Идея продать единственную квартиру в Минске и с двумя детьми на руках начать строить дом мечты многим покажется безумной авантюрой. И только Вадим с Алесей знают, насколько взвешенным было это решение. Пара вынашивала его больше 10 лет и всегда воспринимала городскую квартиру, доставшуюся по наследству, как временное пристанище.











— Мы прожили в ней 8 лет и даже не сделали нормальный ремонт. Помню, как в 2011 году пообещали себе, что через 10 лет будем жить в собственном доме, хотя на тот момент у нас не всегда были деньги на покушать, — вспоминает Алеся.





— А осенью 2018 года мы купили участок под Минском, — говорит Вадим. — Желтые листья, прекрасный вид на лес. И потихоньку начали заниматься продажей квартиры. В марте 2019-го она продалась, и это был резкий старт. Мы поняли, что назад дороги нет, жить нам больше негде. В мае 2019 года залили фундамент, а в мае 2020-го переехали в собственный дом.









Ребята с самого начала решили не ввязываться в долгую стройку. Хотелось тратить жизнь на любимую работу, уделять время развитию, проектам, путешествиям. Поэтому Вадим и Алеся искали технологию быстрого возведения дома. Но стройка существенно затянулась, потребовала полного погружения во все нюансы и технологии, постоянного контроля и переделок. С иллюзией о том, что можно заплатить деньги и через некоторое время получить ключи от готового дома, Вадим и Алеся навсегда расстались на собственном опыте.









— Этот год для нас прошел под знаком стройки. Семья, работа, поездки — все отошло на второй план, — говорят они. — Нужно просто смириться с тем, что строительство дома придется полностью контролировать. Если ты покупаешь машину, тебе не нужно быть инженером-механиком. Достаточно не путать, куда заливать масло, а куда — жидкость для омывания стекол. Но если ты строишь себе дом, то должен быть во всем специалистом. Такова реальность.





Сейчас ребята живут на первом этаже своего дома, а на втором продолжается шумная стройка. Дети ночуют в небольшой комнате, которая в будущем станет спальней для гостей, а родители — в open space с окном во всю стену, где поместилась вся мебель, перевезенная из городской квартиры: рабочий и обеденный стол, кухня, раскладной диван. Но даже эта случайная обстановка в сочетании с трехметровым потолком и панорамным окном выглядит как в мебельном шоуруме или на обложке архитектурного журнала.









А так дом выглядит с фасада. Крыша отделана металлопрофилем — тем материалом, который обычно используется для строительства заборов. Стены отчасти облицованы им же, отчасти — планкеном из лиственницы.







Как и все люди, начинающие стройку, ребята планировали закончить ее гораздо раньше, чем получилось в реальности. Поэтому о временном жилье на период строительства особо не беспокоились. Тем более что семье очень повезло с покупателями «четырешки» — они приобрели квартиру под бизнес и сразу начали выводить из жилого фонда. Пока шел бюрократический процесс, Алеся и Вадим просто продолжали жить в своей бывшей квартире.





— Но потом нам все равно пришлось переехать в «однушку» сестры, — рассказывает Вадим. — Мы думали, что проживем там три месяца. Четыре — самый плохой вариант. В итоге прожили девять. Вчетвером в одной комнате, с котом и всеми нашими пожитками... Это был интересный опыт, который не хочется повторять.

Проект дома

Архитектуру дома ребята придумали сами. Главным образом — Алеся, которая работает дизайнером интерьеров, но закончила архитектурный факультет, и поэтому имеет достаточно знаний и практики для проектирования.







— Хотя проектная часть была больше на мне, у нас с Вадиком очень схожие вкусы, и он часто подавал классные идеи, — говорит Алеся. — Мы так давно мечтали о доме, что заранее знали, чего хотим, и не особенно долго думали над архитектурным проектом. Во-первых, хотели большую площадь остекления, во-вторых — архитипичную форму со скатной крышей, в-третьих — отсылку к скандинавской архитектуре. В сумме получился стиль «барнхаус».





Дом отапливается электричеством. Первый этаж — с помощью теплого пола. Возле витража есть дополнительные контуры отопления, чтобы создавать тепловую завесу и не давать конденсату скапливаться на стекле. На втором этаже у каждой створки есть конвертеры, которые тоже создают такой барьер.





— Хотя в поселке есть газ, мы предпочли отапливать дом с помощью электричества, чтобы не тратить время на бюрократию. Мы заранее рассчитали стоимость отопления нашего дома с помощью электричества — цена нас вполне устроила. Конечно, ежемесячный счет за отопление на газу был бы скромнее, но зато оборудование и монтаж стоили бы гораздо больше. Эта разница окупается за 15—20 лет, так что было совершенно невыгодно за это браться, — продолжает Алеся.





Еще один интересный элемент инженерной начинки — приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. На улице возле леса расположены воздуховоды, работающие на приток, в доме — на вытяжку. Уличный воздух проходит через фильтр, затем — через калорифер (который зимой нагревает его, а летом охлаждает) и потом попадает в комнату. Система работает непрерывно, и за счет нее в доме без проветривания поддерживается приток свежего воздуха комнатной температуры.





— Рекуперация — отличная вещь. Она позволяет вентилировать дом, не открывая окна, и при этом экономить электричество, предотвращая потери тепла во время проветривания, — говорит Вадим. — Мне вообще странно, что к вентиляции дома в Беларуси до сих пор относятся как к какому-то излишеству.





Позже строители подключат умный дом, чтобы все устройства — кондиционер, отопление и система вентиляции — правильно взаимодействовали и не совершали лишней работы. Инженерные сети были самой дорогой частью — на них ушло около 30% бюджета стройки.

Стройка

Проектирование дома мечты далось Вадиму и Алесе без особых проблем: ребята точно знали, чего хотят. Но когда дошло до стадии реализации, начались проблемы. В Беларуси не так много специалистов, способных быстро и качественно построить такую диковинку. Наши строители привыкли работать по готовым лекалам, опробованным на рынке. А в данном случае нужно было не просто поработать руками, но и пораскинуть мозгами.





— Задача требовала времени и смекалки, — рассказывает Вадим. — Тем не менее мы спешили и довольно быстро нашли застройщика. Он специализировался на строительстве быстровозводимых каркасных домов по финской технологии. Мы сразу объяснили, что у нас мало времени и мы не хотим вникать в технологию. По сути, строители обещали нам дом под ключ. Но по факту мы увидели, что они не справляются с задачей, и нам пришлось вникать в каждую деталь.