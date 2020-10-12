Электронное гражданство и ноль бюрократии: как Эстония стала IT-страной

Источник материала: Onliner Эстония примерно за 30 лет умудрилась свести бюрократию и сами походы по госучреждениям к минимуму: отрываться от компьютера нужно, по сути, лишь для оформления брака или его расторжения. Страна со скромным населением в 1,3 млн человек одной из первых в мире стала по-настоящему цифровой: взаимодействие людей с государством на 99% переведено в онлайн и, конечно, доступно 24/7. Как это удалось и почему Эстония в начале девяностых решила стать настоящей IT-страной, читайте в этом материале.

«Цифра» была дешевле бумаг

Все началось с обретения Эстонией независимости в 1991 году. Тогдашние власти страны решили отойти от устоявшихся за время СССР порядков и взять курс на либерализацию экономики, дав дорогу частному бизнесу. Это привело к необходимости реформ, причем быстрых. В правительстве нашлись люди, которые продавили концепцию развития цифровых услуг и сервисов. Они должны были в буквальном смысле заменить обычное посещение государственных учреждений.

На то время идея выглядела более чем смелой. Но, как ни странно, правительство выступило за — вероятно, потому, что средний возраст тогдашнего состава правительства составлял всего 35 лет, и люди могли допустить более новаторские идеи, чем их коллеги постарше. Если сейчас IT-услуги — обыденность, то в начале девяностых в небогатой постсоветской стране ситуация не выглядела столь очевидной.

Керсти Кальюлайд, нынешняя президент Эстонии, вспоминала : «Эстония была относительно бедной страной. Общественный сектор, правительство и госслужащие хотели предложить людям услуги хорошего уровня. Мы сделали их полностью цифровыми, потому что это было дешевле и проще».

Созданием концепции занялась в 1994 году рабочая группа из членов правительства и IT-специалистов. Результатом стал документ под названием «Эстонский путь к информационному обществу». В 1998 году была запущена сеть PeaTee, также известная как EEBone. Это общая сеть для всех государственных институтов, которая объединяет различные структуры в единую систему. Спустя три года, в 2001-м, она эволюционировала в X-Road — созданную в Таллиннском техническом университете платформу по обмену информацией через защищенные протоколы.

IT-образованность населения

Взаимодействием с госорганами IT-концепция не ограничилась. Одно из важнейших и революционных нововведений — цифровизация систем образования и здравоохранения. «Есть поколение людей, которые уже знают, что взаимодействовать со школой и врачами можно в цифровом формате. Можно сказать, эстонское правительство предлагает то, что обычно способен дать людям только частный сектор», — говорила Кальюлайд.

Государство в конце девяностых инвестировало в подключение всех школ к интернету, а обучение работе с компьютером и даже программированию начинается с 7 лет: в стране это называют таким же нужным и базовым навыком человека, как грамотность.

Уже к 2000 году в каждом классе эстонских школ появились компьютеры с выходом в интернет. Во избежание ментального разрыва между молодым поколением и старшим, которое могло сторониться технологий, государство организовало бесплатные курсы для повышения компьютерной грамотности. Правда, воспользоваться ими могли лишь около 10% населения. Однако нужный эффект был достигнут: если в 2000 году интернетом в Эстонии пользовались 29% жителей, то в 2016-м — 91%. Впрочем, это случилось и благодаря развитию технологий как таковых: смартфоны, которые есть у подавляющего большинства людей любого возраста, так или иначе используют интернет.

e-Residency

Для регистрации бизнеса существует отдельная платформа — e-Residency. Это сервис для получения электронного гражданства, которое нужно для осуществления предпринимательской деятельности в Эстонии. «E-гражданство» представляет собой удаленную систему создания и управления бизнесом. Причем для его получения даже не нужно приезжать в Эстонию: карту электронного резидента выдают в консульствах этой страны. Революционность e-Residency в том, что для открытия компании не нужно не то что выходить из дома — можно даже не покидать свою страну, если человек живет в другом государстве. На этом фоне об удаленном открытии банковского счета и электронной подаче налоговых деклараций даже говорить неловко, настолько это само собой разумеющиеся вещи. К слову, Эстония стала первой в мире страной, которая ввела электронное гражданство.

Программу e-Residency запустили в 2014-м. По состоянию на прошлый год ею воспользовались более 50 тыс. человек. К 2025 году страна планирует выдать 10 млн электронных гражданств. Однако есть важный момент: само по себе электронное гражданство не дает права на получение вида на жительство. В то же время при ведении предпринимательской деятельности в Эстонии можно получить ВНЖ, но есть условия: инвестирование в компанию не менее €65 тыс., компания работает минимум четыре месяца к моменту подачи заявки на ВНЖ. В общем, электронное гражданство своим названием может сбить с толку — на самом деле просто так получить вид на жительство (а впоследствии гражданство) в стране Евросоюза не выйдет.

Экономия 1400 лет

Наконец, главное — электронные ID-карты, которые не просто служат аналогом паспорта, но и являются полноценными инструментами авторизации в онлайн-сервисах. Карта открывает доступ практически ко всем аспектам взаимодействия гражданина с государственными учреждениями. Медицинская карта и выписка рецептов, оплата налогов и даже голосование — пользователям доступно более 4 тыс. сервисов. И данные не просто справочные: можно оформлять настоящие документы, заверять их цифровой подписью, которая признается повсеместно. То есть Эстония, мягко говоря, пошла дальше электронного талончика в поликлинику.

В сумме это позволило практически избавиться от бюрократии. Цифра, которую сложно осмыслить: каждый год страна экономит 1400 лет (!) рабочего времени граждан — как тех, кто пользуется электронными услугами, так и госслужащих, которые занимаются более важными делами, чем составление однотипных документов и перекладывание бумажек. Оптимизация рабочих процессов привела к экономии бюджетных средств, равных примерно 2% годового ВВП ( $31,39 млрд в 2019 году). Произошло это благодаря наличию возможности проводить большинство процедур самостоятельно, без необходимости идти в госучреждение за, условно говоря, печатями на документах.

Суть концепции электронного правительства Эстонии описывают так: не человек идет к государству, а государство приходит к человеку. Самое интересное — люди поверили в систему и стали ею пользоваться. Ставка на удобство сработала. Вопросы конфиденциальности возникали, но электронное правительство работает прозрачно: у госструктур есть доступ к данным граждан, а те всегда видят, кто пришел «в гости» за информацией о них.

Архитектор Эстонской информационной системы авторизации Андрес Кютт (за его плечами — работа над Skype) говорил о концепции электронного правительства интересные вещи: например, «в старом мире граждане зависят от правительства, а в Эстонии мы делаем правительство зависимым от граждан». И такой подход оказался действенным: по данным опроса 2014 года, правительству Эстонии доверяли 51% жителей, в то время как средний показатель по странам Евросоюза не превышал 29%, а максимум был у Мальты — 56%.

Атаки 2007 года

Быстрый (в масштабах целой страны) переход на цифровую жизнь аукнулся Эстонии в 2007-м. 27 апреля того года неизвестные хакеры практически парализовали сервисы и работу что частного, что государственного сектора. Началось все несколькими днями ранее, когда правительство после более чем десяти лет обсуждений решило-таки перенести Монумент павшим во Второй мировой войне из центра Таллинна на военное кладбище. Если не вдаваться в исторические подробности, главный аргумент был следующий: памятник ассоциируется с «советской оккупацией», а это крайне чувствительная тема для эстонцев. Однако многим жителям перенос монумента не понравился. Начались массовые протесты на улицах. А к ним добавились и хакерские атаки.



wikipedia.org Перенесенный на военное кладбище монумент. Изображение:

«Легли» практически все сервисы и интернет как таковой. Банкоматы не выдавали наличные, государственная электронная почта не работала, журналисты не могли готовить материалы — и население оставалось без актуальной информации. Происшествие показало и без того очевидную важность информационной безопасности на уровне страны. После кибератак 2007 года министерство обороны Эстонии начало плотно сотрудничать с IT-экспертами и отрабатывать сценарии на случай падения той или иной сети. В Таллинне разместили штаб-квартиру основанного в 2008 году Центра НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны.

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