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ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

12.10.2020 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Разновидностей чрезвычайных ситуаций, в которых необходимо вмешательство спасателей, великое множество. И для практически каждой из них разработан свой тип спецтехники реагирования. В августе мы рассказывали про пожарные АД, АВ, АГ и АКП, в сентябре публиковали материал о спасательных АКС, АРЗ, АМС, АХРР и др. Сегодня изучаем значение спецшифров на инженерной технике МЧС.

Сфера работы инженерной техники МЧС — стихийные бедствия природного характера, крупные техногенные катастрофы, связанные с большими разрушениями объектов инфраструктуры.

Грузоподъемные машины

Наиболее востребованными при любых разрушениях будут автокраны. Разбор любых завалов потребует подъема и перемещения грузов.

В автопарке МЧС есть автокраны разных классов, но основной акцент сделан на тяжелые. Грузоподъемность автокрана КС-6476 на шасси МЗКТ-69234 составляет 50 т. Буквы КС обозначают «кран стреловой». Это не специальное обозначение, а общая маркировка для всех автокранов отечественного производства. В МЧС просто не стали ее менять.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Флагман «кранофлота» МЧС произведен в Германии, поэтому обозначения КС не имеет. Ему оставили заводское название Terex Demag AC 100/4. Грузоподъемность его стрелы на минимальном вылете составляет 100 т. Любопытно, что это именно спасательно-пожарная модификация автокрана, в которой заводом-изготовителем предусмотрена возможность монтажа водопенных коммуникаций на стреле.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Средства механизации землеройных работ

К средствам механизации землеройных работ относят привычную строительную технику — бульдозеры, фронтальные погрузчики, экскаваторы. Чтобы не зависеть от сторонних строительных организаций, МЧС содержит в своем парке небольшое количество такой техники. Если бульдозеров и экскаваторов будет нужно много, то строительные организации, конечно, тоже привлекут, но с помощью своей техники спасатели смогут начать работать максимально быстро.

Для работ по перемещению грунта в МЧС используют советскую армейскую разработку — ПКТ-2 на шасси КЗКТ-538ДП. Советская армия относила эту машину к классу путепрокладчиков — по сути, специальных бульдозеров, способных убирать на своем пути завалы и разрушения. Но эта машина колесная и для прокладки колонных путей слабовата, а вот для перемещения грунта в небольших объемах подходит хорошо. Точную расшифровку аббревиатуры ПКТ разработчики никогда не давали, но одна из версий гласит, что эти буквы обозначают «путепрокладчик колесный тяжелый».

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Работа фронтальных погрузчиков заключается в подъеме грунта, собранного бульдозером, и погрузке его в самосвалы. Это основная задача. В целом же сфер и методов применения таких машин, конечно, больше. На фото — классический фронтальный погрузчик ТО-18. Еще в 1968 году в Минстройдормаше СССР решили все фронтальные погрузчики обозначать аббревиатурой ТО. Почему — история умалчивает, но аббревиатура в ходу до сих пор.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Для чего нужен экскаватор, объяснять, вероятно, никому не нужно. Наиболее универсальны экскаваторы-планировщики на автомобильном шасси. Таким и перемещаться проще на дальние расстояния, и диапазон работы стрелы у них большой. Спасатели используют продукцию белорусского предприятия «Святовит» серии EW-25. Если бы вместо W в обозначении стояла буква V, то можно было бы расшифровать эту аббревиатуру как Excavator, а так EW — это просто заводское обозначение серии. В МЧС его оставили.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Средства преодоления разрушений и препятствий

«Средства преодоления разрушений и препятствий» — военное определение, применяющееся в инженерных войсках. В МЧС его переняли из армии, как и технику.

Аббревиатура ИМР расшифровывается как «инженерная машина разграждения». Ее создали полвека назад на базе танка Т-55. По сути это довольно мощный бульдозер, дополнительно оснащенный краноманипуляторной установкой с челюстным захватом. При необходимости эта машина может сама что-нибудь ненужное разрушить, а обломки переложить в сторону.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Путепрокладчик БАТ-2 тоже создан на базе танка, только другого — Т-64. Такой агрегат убирает на своем пути все — деревья, небольшие здания, другие путепрокладчики. Есть версия, что расшифровка БАТ звучит как «бульдозер на артиллерийском тягаче», но это скорее народное творчество. В МЧС есть несколько БАТ-2, и у них довольно часто есть работа. В Беларуси еще много всяких заброшенных с советских времен военных городков и т. п. По хоздоговорам с администрациями районов и областей МЧС занимается сносом выведенных из эксплуатации сооружений.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Переправочно-мостовые средства

От инженерных войск спасателям досталась и переправочно-мостовая техника. Работы для нее, особенно на Полесье, особенно в период весеннего половодья, тоже хватает.

Плавающий транспортер средний модернизированный (ПТС-М) был разработан в 1965 году на Крюковском вагоностроительном заводе (Кременчуг, Украина). С момента его создания прошло 55 лет, однако эта машина до сих пор не выглядит устаревшей. Умели же в СССР проектировать технику для военных! Работа ПТС-М заключается в перевозке на себе через водные преграды другой техники и людей. Этим машины занимаются и в армии.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Аббревиатура ПМП расшифровывается как «понтонно-мостовой парк». В состав этого парка входят 38 (тридцать восемь) тяжелых КрАЗов только с понтонным оборудованием и еще 12 катеров, которые тоже перевозят на автомобилях. По крайней мере, такими были нормативы Советской армии. В МЧС, конечно, столько не нужно.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Понтонов существует два типа — «речное звено» и «береговое звено». Они заметно отличаются внешне. Красный КрАЗ — это речное звено, темно-зеленый — звено береговое, которое первым примыкает к берегу. Понтонные парки МЧС базируются в Гомеле (классическая версия ПМП) и Пинске (модернизированный парк ПМП-М). На наших фото — пинские машины из состава ПМП-М. Используют их каждый год на Полесье во время весеннего половодья.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Аббревиатура БМК расшифровывается как «буксирно-моторный катер». Это механизированное плавсредство входит в состав понтонно-мостового парка.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Самое распространенное значение аббревиатуры КМС, наверное, знают все — КМС по боксу, КМС по стрельбе и т. п. В МЧС работает КМС по строительству деревянных мостов. Правильное название этой экзотической спецмашины — понтонный автомобиль с копровым блоком сваебойно-обстроечного парома из состава комплекта мостостроительных средств электрифицированного КМС-Э. В состав КМС-Э таких входят два.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Грубо говоря, такие ЗИЛ-131 перевозят специальные инженерно-строительные плавсредства, с помощью которых возводятся стационарные деревянные мосты. Прежде Советская армия строила таких мостов много. Бойцов-новобранцев надо было обучать ежегодно, чему председатели колхозов были несказанно рады. И армии тренировка, и народному хозяйству польза. Сооружения эти считались сезонно-временными, но известны случаи, когда такие мосты служили по два десятка лет и более. Сейчас армия такого уже почти не строит, но МЧС подхватило «выпавшее знамя». В белорусском Полесье (и не только) такие мосты очень даже востребованы и являются вполне себе решением проблем на местах, не требующим к тому же больших бюджетов.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Помимо двух элементов сваебойно-обстроечного парома в состав КМС-Э входит еще один ЗИЛ-131, который перевозит еще одну разновидность обстроечных спецпонтонов.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Вспомогательно-транспортные машины

Довольно часто инженерной технике МЧС нужны «ассистенты» из класса вспомогательных машин. У них нет специальных аббревиатур в обозначениях, но для полноты картины упомянуть их нужно.

Инжерные спасательные работы зачастую сопряжены с образованием большого количества крупногабаритного мусора. Для его вывоза используются специальные ломовозы. По сути это самосвалы с боковой разгрузкой и собсвенной краноманипуляторной установкой, оборудованной лепестковым грейферным захватом.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Для доставки тяжелых гусеничных инженерных машин типа ИМР, БАТ-2 к местам работ применяются автопоезда со специальными полуприцепами-тралами. Тягачей и полуприцепов у МЧС несколько вариантов.

ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

К счастью, события, требующие применения инженерной техники, случаются редко, но в МЧС считают, к ним необходимо быть готовым.

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Разновидностей чрезвычайных ситуаций, в которых необходимо вмешательство спасателей, великое множество. И для практически каждой из них разработан свой тип...
 
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