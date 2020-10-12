ПТС, КМС, ПМП, БМК... Изучаем значение буквенных шифров на инженерной спецтехнике МЧС

Источник материала: Onliner Разновидностей чрезвычайных ситуаций, в которых необходимо вмешательство спасателей, великое множество. И для практически каждой из них разработан свой тип спецтехники реагирования. В августе мы рассказывали про пожарные АД, АВ, АГ и АКП, в сентябре публиковали материал о спасательных АКС, АРЗ, АМС, АХРР и др. Сегодня изучаем значение спецшифров на инженерной технике МЧС.

Сфера работы инженерной техники МЧС — стихийные бедствия природного характера, крупные техногенные катастрофы, связанные с большими разрушениями объектов инфраструктуры.

Грузоподъемные машины

Наиболее востребованными при любых разрушениях будут автокраны. Разбор любых завалов потребует подъема и перемещения грузов.

В автопарке МЧС есть автокраны разных классов, но основной акцент сделан на тяжелые. Грузоподъемность автокрана КС-6476 на шасси МЗКТ-69234 составляет 50 т. Буквы КС обозначают «кран стреловой». Это не специальное обозначение, а общая маркировка для всех автокранов отечественного производства. В МЧС просто не стали ее менять.





Флагман «кранофлота» МЧС произведен в Германии, поэтому обозначения КС не имеет. Ему оставили заводское название Terex Demag AC 100/4. Грузоподъемность его стрелы на минимальном вылете составляет 100 т. Любопытно, что это именно спасательно-пожарная модификация автокрана, в которой заводом-изготовителем предусмотрена возможность монтажа водопенных коммуникаций на стреле.





Средства механизации землеройных работ

К средствам механизации землеройных работ относят привычную строительную технику — бульдозеры, фронтальные погрузчики, экскаваторы. Чтобы не зависеть от сторонних строительных организаций, МЧС содержит в своем парке небольшое количество такой техники. Если бульдозеров и экскаваторов будет нужно много, то строительные организации, конечно, тоже привлекут, но с помощью своей техники спасатели смогут начать работать максимально быстро.

Для работ по перемещению грунта в МЧС используют советскую армейскую разработку — ПКТ-2 на шасси КЗКТ-538ДП. Советская армия относила эту машину к классу путепрокладчиков — по сути, специальных бульдозеров, способных убирать на своем пути завалы и разрушения. Но эта машина колесная и для прокладки колонных путей слабовата, а вот для перемещения грунта в небольших объемах подходит хорошо. Точную расшифровку аббревиатуры ПКТ разработчики никогда не давали, но одна из версий гласит, что эти буквы обозначают «путепрокладчик колесный тяжелый».





Работа фронтальных погрузчиков заключается в подъеме грунта, собранного бульдозером, и погрузке его в самосвалы. Это основная задача. В целом же сфер и методов применения таких машин, конечно, больше. На фото — классический фронтальный погрузчик ТО-18. Еще в 1968 году в Минстройдормаше СССР решили все фронтальные погрузчики обозначать аббревиатурой ТО. Почему — история умалчивает, но аббревиатура в ходу до сих пор.





Для чего нужен экскаватор, объяснять, вероятно, никому не нужно. Наиболее универсальны экскаваторы-планировщики на автомобильном шасси. Таким и перемещаться проще на дальние расстояния, и диапазон работы стрелы у них большой. Спасатели используют продукцию белорусского предприятия «Святовит» серии EW-25. Если бы вместо W в обозначении стояла буква V, то можно было бы расшифровать эту аббревиатуру как Excavator, а так EW — это просто заводское обозначение серии. В МЧС его оставили.





Средства преодоления разрушений и препятствий

«Средства преодоления разрушений и препятствий» — военное определение, применяющееся в инженерных войсках. В МЧС его переняли из армии, как и технику.

Аббревиатура ИМР расшифровывается как «инженерная машина разграждения». Ее создали полвека назад на базе танка Т-55. По сути это довольно мощный бульдозер, дополнительно оснащенный краноманипуляторной установкой с челюстным захватом. При необходимости эта машина может сама что-нибудь ненужное разрушить, а обломки переложить в сторону.





Путепрокладчик БАТ-2 тоже создан на базе танка, только другого — Т-64. Такой агрегат убирает на своем пути все — деревья, небольшие здания, другие путепрокладчики. Есть версия, что расшифровка БАТ звучит как «бульдозер на артиллерийском тягаче», но это скорее народное творчество. В МЧС есть несколько БАТ-2, и у них довольно часто есть работа. В Беларуси еще много всяких заброшенных с советских времен военных городков и т. п. По хоздоговорам с администрациями районов и областей МЧС занимается сносом выведенных из эксплуатации сооружений.





Переправочно-мостовые средства

От инженерных войск спасателям досталась и переправочно-мостовая техника. Работы для нее, особенно на Полесье, особенно в период весеннего половодья, тоже хватает.

Плавающий транспортер средний модернизированный (ПТС-М) был разработан в 1965 году на Крюковском вагоностроительном заводе (Кременчуг, Украина). С момента его создания прошло 55 лет, однако эта машина до сих пор не выглядит устаревшей. Умели же в СССР проектировать технику для военных! Работа ПТС-М заключается в перевозке на себе через водные преграды другой техники и людей. Этим машины занимаются и в армии.





Аббревиатура ПМП расшифровывается как «понтонно-мостовой парк». В состав этого парка входят 38 (тридцать восемь) тяжелых КрАЗов только с понтонным оборудованием и еще 12 катеров, которые тоже перевозят на автомобилях. По крайней мере, такими были нормативы Советской армии. В МЧС, конечно, столько не нужно.





Понтонов существует два типа — «речное звено» и «береговое звено». Они заметно отличаются внешне. Красный КрАЗ — это речное звено, темно-зеленый — звено береговое, которое первым примыкает к берегу. Понтонные парки МЧС базируются в Гомеле (классическая версия ПМП) и Пинске (модернизированный парк ПМП-М). На наших фото — пинские машины из состава ПМП-М. Используют их каждый год на Полесье во время весеннего половодья.





Аббревиатура БМК расшифровывается как «буксирно-моторный катер». Это механизированное плавсредство входит в состав понтонно-мостового парка.





Самое распространенное значение аббревиатуры КМС, наверное, знают все — КМС по боксу, КМС по стрельбе и т. п. В МЧС работает КМС по строительству деревянных мостов. Правильное название этой экзотической спецмашины — понтонный автомобиль с копровым блоком сваебойно-обстроечного парома из состава комплекта мостостроительных средств электрифицированного КМС-Э. В состав КМС-Э таких входят два.





Грубо говоря, такие ЗИЛ-131 перевозят специальные инженерно-строительные плавсредства, с помощью которых возводятся стационарные деревянные мосты. Прежде Советская армия строила таких мостов много. Бойцов-новобранцев надо было обучать ежегодно, чему председатели колхозов были несказанно рады. И армии тренировка, и народному хозяйству польза. Сооружения эти считались сезонно-временными, но известны случаи, когда такие мосты служили по два десятка лет и более. Сейчас армия такого уже почти не строит, но МЧС подхватило «выпавшее знамя». В белорусском Полесье (и не только) такие мосты очень даже востребованы и являются вполне себе решением проблем на местах, не требующим к тому же больших бюджетов.





Помимо двух элементов сваебойно-обстроечного парома в состав КМС-Э входит еще один ЗИЛ-131, который перевозит еще одну разновидность обстроечных спецпонтонов.





Вспомогательно-транспортные машины

Довольно часто инженерной технике МЧС нужны «ассистенты» из класса вспомогательных машин. У них нет специальных аббревиатур в обозначениях, но для полноты картины упомянуть их нужно.

Инжерные спасательные работы зачастую сопряжены с образованием большого количества крупногабаритного мусора. Для его вывоза используются специальные ломовозы. По сути это самосвалы с боковой разгрузкой и собсвенной краноманипуляторной установкой, оборудованной лепестковым грейферным захватом.





Для доставки тяжелых гусеничных инженерных машин типа ИМР, БАТ-2 к местам работ применяются автопоезда со специальными полуприцепами-тралами. Тягачей и полуприцепов у МЧС несколько вариантов.





К счастью, события, требующие применения инженерной техники, случаются редко, но в МЧС считают, к ним необходимо быть готовым.

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