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Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Установлен антирекорд посещаемости
Источник материала: Партизан
Минское «Динамо» выиграло дома у рижских одноклубников по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0), пишет
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Минчане трижды вели в счете, но каждый раз гости сравнивали. На гол Алексея Протаса рижане ответили шайбой Зака Митчелла, на точный бросок Дмитрия Буйницкого — вторым голом Митчелла, а затем на взятие Шаранговича — шайбой Комарека.
Победитель матча определялся в серии буллитов. Точнее оказались минчане, за которых забросили Александр Когалев, Дмитрий Буйницкий и Роб Клинкхаммер.
«Динамо-Минск»: Тэйлор; Колячонок — Знахаренко, Д. Буйницкий — Клинкхаммер (к) — Лодня; Шинкевич — В. Еременко, И. Мартынов — Шарангович — И. Дроздов; И. Соловьев — Боголейша, Усов — Протас — Когалев; Дерябин, Ногачев, Аносов, Павленко.
«Динамо-Рига»: Проскуряков; Витасек — Сунд, Дарзиньш (к) — Грачев — Индрашис; Майоне — Мамчицс, Уайт — Чернов — Столяров; Эллис — Мюррей, Комарек — Митчелл — Дзиеркалс; Гегерис — Прохоренков — Мейя; Якс, Миллерс.
Отметим, что матч посетил 4421 зритель. Это антирекорд с момента переезда на «Минск-Арену» в 2010 году. Отметим, что в этом сезоне действуют ограничения на посещаемость (клуб может заполнить менее половины арены).
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Минское «Динамо» выиграло дома у рижских одноклубников по буллитам со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0), пишет SPORT.TUT.BY
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