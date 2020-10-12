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На Кипре найдена мертвой бывшая жена белорусского ИТ-бизнесмена. В розыск объявлен друг-литовец
Источник материала: Партизан
В жилом доме в Лимассоле (Кипр) был обнаружен труп 36-летней гражданки Беларуси Ирины Гурской. Об этом сообщает
Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. По словам мальчика, он услышал шум и когда зашел в спальню, увидел свою мать в луже крови. Помимо сына-подростка у женщины есть еще двое детей — 3 и 6 лет.
Полиция ведет расследование. Точную причину и время смерти Гурской установят судмедэксперты. Не исключено, что было совершено преступление.
Полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы.
Ирина Гурская — бывшая жена белорусского ИТ-предпринимателя Юрия Гурского, который также проживает на Кипре.
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В жилом доме в Лимассоле (Кипр) был обнаружен труп 36-летней гражданки Беларуси Ирины Гурской. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на местные СМИ.
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