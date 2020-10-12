5 звездных женщин, которых бросили во время беременности

Источник материала: Tut.by

Популярность и деньги не гарантируют счастья и не уберегают от предательства. А когда в процесс разрыва отношений вовлекаются дети — это вдвойне тяжело. Сегодня вспоминаем пятерых звездных женщин, которых бросили во время беременности.

Хайди Клум

До брака с певцом Силом Хайди встречалась с бизнесменом Флавио Бриатторе. Их отношениям было всего несколько месяцев, но Хайди забеременела. Флавио это мало заботило, ребенком, родившимся в 2004 году, он никогда не интересовался. Девочку удочерил Сил, став мужем Хайди.

Мелани Браун (Мел Би)

Солистка Spice Girls в 2006 году начала встречаться с комиком Эдди Мерфи, который до этого был счастливо женат целых 13 лет. Несмотря на образ хорошего отца, актер бросил Мелани, как только узнал о ее беременности. Мало того, он отрицал, что это его ребенок, пока ДНК-тест не показал обратное. Впрочем, актера это мало растрогало, он не интересуется дочерью и не видится с ней.

Дениз Ричардс

Дениз уже три года была замужем за актером Чарли Шином, больше того, она была на шестом месяце беременности, когда решила подать на развод. Сама она говорила, что алкоголизм и тиранию Шина было просто невозможно терпеть. Актер в долгу не остался и после развода долго называл Дениз худшей матерью на свете.

Элизабет Херли

Актриса была в отношениях с бизнесменом и миллионером Стивеном Бингом больше года. После новости о ее беременности, Стив не нашел ничего лучше, чем утверждать, что ребенок не его, предварительно, разумеется, бросив Херли. ДНК-тест подтвердил его отцовство.

Бриджит Монахайн

Актриса Бриджит Монахайн (вы наверняка помните ее по роли красотки Наташи, на которой женился Мистер Биг в сериале "Секс в большом городе") встречалась с игроком в американский футбол Томом Брэди. Примерно одновременно с новостью о том, что Том ушел от нее к Жизель Бундхен, Бриджит узнала, что ждет от него ребенка.