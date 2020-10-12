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«Для рэвалюцыі айцішнікі не патрэбныя». Кто та 17-летняя минчанка с фото «до и после» протеста

12.10.2020 08:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Настя Казанович стала на время известной в соцсетях благодаря своим фотографиям: до женского марша 19 сентября, где она улыбается, и после, когда ее тащит омоновец. Девушку отпустили из РУВД через несколько часов без протокола. После этого появились слухи, что через два дня ее отчислили из Лингвогуманитарного колледжа, в котором она учится. На самом деле получилось немного иначе, хотя жизненные планы Насти действительно сильно изменились с того времени — и не один раз. Поговорили с молодой минчанкой о ситуации с отчислением, переезде за границу, белорусском образовании и искусстве, а еще — о протестах, конечно.

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