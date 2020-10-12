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Учения ОДКБ "Нерушимое братство" стартуют в Беларуси

12.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 окт - Sputnik. Командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" стартует в понедельник в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики. 

© Sputnik / Владислав Белогруд
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Учение на полигоне "Лосвидо" в Витебской области пройдет с 12 по 16 октября. В понедельник пройдет его торжественное открытие. В учении примут участие контингенты государств-членов ОДКБ, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям.

"Общая численность участников учения составит более 700 человек и более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты и БПЛА. В учении планируется участие представителей Международного Комитета Красного Креста в качестве наблюдателей", - рассказали в Минобороны.

На первом этапе учения "Нерушимое братство" проведут подготовку миротворческой операции Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ. На втором этапе планируют отработать практические действия подразделений КМС ОДКБ в ходе ведения операции по поддержанию мира.

Напомним, учение ОДКБ "Нерушимое братство" проводится ежегодно с 2012 года на территории одной из стран – участниц организации. Участие в учении в этом году планировали принять подразделения от шести государств – членов ОДКБ: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. На днях стало известно, что военные Армении не будут участвовать в учении из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественное открытие командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ пройдет на полигоне "Лосивдо" в Витебской области.
 
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