Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Эксперт объяснил, почему Литва передумает о закупках энергии в Беларуси

Экономика расставляет все на свои места, отметил собеседник Sputnik, комментируя недавнее заявление замминистра энергетики Беларуси.

На минувшей неделе в интервью изданию "Белорусы и рынок" Михаил Михадюк заявил, что "интерес к белорусской электроэнергии у ряда компаний не пропал, контакты продолжаются. А вся эта политическая игра рассчитана на следующие выборы в Литве. Ведь у литовских политиков нет другой выигрышной карты, кроме "игры против АЭС". Экономика все расставит по своим местам: вот увидите, в скором будущем Латвия пересмотрит свое решение. А следом и Литва", отметил замминистра.

"Если для предпринимателей, которые готовы поставлять электроэнергию в Литву, это выгодно, думаю, что они "продавят" это. Литва не такая большая страна, чтобы терять такие возможности", ― считает Пикин.

Литва и Латвия изменят свое решение по закупкам белорусской электроэнергии, убежден собеседник, "просто это будет не сейчас". Напомним, ранее белорусское правительство продлило до 2022 года сроки ввода в эксплуатацию Островецкой АЭС с учетом сложившейся обстановки.

"Когда политика чуть поутихнет, станция же строится минимум на полвека и более, поэтому чуть попозже все нормализуется", ― резюмировал Пикин.

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