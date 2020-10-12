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Около тысячи грузовиков стоят в очередях на границе с ЕС после выходных
12.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Почти тысяча грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на выезд из Беларуси наблюдаются уже больше трех недель. Они то уменьшаются, то увеличиваются, но не исчезают полностью. Так, в минувшее воскресенье в пунктах пропуска на границе с соседними странами
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На белорусско-литовской границе самая сложная обстановка сложилась в пунктах пропуска "Бенякони" и "Привалка": там выезда ожидают по 180 большегрузов. В "Каменном Логе" в очереди стоят более 110 авто, в "Привалке" - более 70.
На границе Беларуси с Латвией есть проблемы в пункте пропуска "Григоровщина", где скопилось более 150 машин. Чтобы пересечь границу в пункте пропуска "Урбаны", где находятся более 90 фур, также придется постоять в очереди.
На белорусско-польской границе очередь из 140 большегрузов наблюдается в пункте пропуска "Брузги". Есть трудности и в "Берестовице", где собралось более 50 грузовиков. Небольшая очередь есть в "Козловичах": там выезда в Польшу ожидают более 10 фур.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", – сказал он. Что именно подразумевается под "закрытием границ", глава государства не пояснил. При этом в Госпогранкомитете рассказали, что госграницу
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В минувшее воскресенье в пунктах пропуска выезда из Беларуси ожидали почти 800 большегрузов, утром в понедельник ситуация на границе осложнилась.
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