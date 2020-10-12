Кто победил на выборах в Литве

Оппозиционный Союз Отечества/Литовские христианские демократы (СО/ЛХД, консерваторы) лидирует в перовом туре парламентских выборов в Литве в многомандатном округе, правящие «крестьяне» остаются вторыми, а Партия труда (ПТ) пока третья, за ней следуют социал-демократы, свидетельствуют последние данные Главной избирательной комиссии.





По данным подсчета голосов на 1987 из 1989 участков, СО/ЛХД набрал 24,79% голосов и может получить 23 мандатa в этом округе, правящий Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ, «крестьяне») набрали 17,5% голосов и могут получить 16 мандатов, Партия труда — 9.47% (9 мандатов), Литовская социал-демократическая партия — 9,26% (8 мандатов).

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы, по предварительным данным, получила 9,02% ( 8 мандатов), Движение либералов — 6,79% (6 мандатов). Входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей с 4,82% пока не преодолевает обязательный для партий 5-процентный барьер. Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолевает этот барьер — 3,17%.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий. В многомандатном округе партии соревнуются за 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.