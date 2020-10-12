МИД Австрии призвал к немедленному прекращению насилия в Беларуси

К немедленному прекращению насилия призвало белорусские власти Министерство иностранных дел Австрии.





«Снова тревожные кадры пришли из Минска, где задержаны сотни мирных демонстрантов и журналистов. Насилие должно быть немедленно прекращено, а все произвольно задержанные лица освобождены», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Как сообщал БелаПАН, в связи с воскресными событиями в Беларуси министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался за расширение санкционного списка ЕС.

На сегодняшнее утро правозащитникам известны имена почти 600 задержанных.