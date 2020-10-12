|
На Кипре убита 36-летняя белоруска
Источник материала: Навiны
Тело своей матери обнаружил в воскресенье 15-летний подросток. Труп находился в жилом доме в Лимассоле.
По информации полиции, при осмотре на голове женщины были обнаружены травмы, что свидетельствует о насильственном характере смерти, пишет
По подозрению в совершении убийства в розыск объявлен друг погибшей — 29-летний гражданин Литвы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело своей матери обнаружил в воскресенье 15-летний подросток. Труп находился в жилом доме в Лимассоле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)