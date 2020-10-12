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На Кипре убита 36-летняя белоруска

12.10.2020 09:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Тело своей матери обнаружил в воскресенье 15-летний подросток. Труп находился в жилом доме в Лимассоле.

На Кипре убита 36-летняя белоруска

По информации полиции, при осмотре на голове женщины были обнаружены травмы, что свидетельствует о насильственном характере смерти, пишет cyprusbutterfly.com.cy.

По подозрению в совершении убийства в розыск объявлен друг погибшей — 29-летний гражданин Литвы.

 
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Тело своей матери обнаружил в воскресенье 15-летний подросток. Труп находился в жилом доме в Лимассоле.
 
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