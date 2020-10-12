На Кипре убита 36-летняя белоруска

Тело своей матери обнаружил в воскресенье 15-летний подросток. Труп находился в жилом доме в Лимассоле.





По информации полиции, при осмотре на голове женщины были обнаружены травмы, что свидетельствует о насильственном характере смерти, пишет cyprusbutterfly.com.cy .

По подозрению в совершении убийства в розыск объявлен друг погибшей — 29-летний гражданин Литвы.