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Два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ выпустили на свободу

12.10.2020 09:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Теперь на свободе находятся член инициативной группы по сбору подписей Виктор Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Об этом сообщили в главном эфире на телеканале "Беларусь 1", в воскресенье, 11 октября. Их выпустили из следственного изолятора Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси в Минске. Напомним,  это произошло на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ. К слову, Дмитрий Рабцевич и Юрий Воскресенский сидели по правую и левую руку от руководителя страны на этой встрече. 

Они прокомментировали беседу с Лукашенко.

Как сказал Юрий Воскресенский (передает Telegram-канал MIRBY со ссылкой на «Главный эфир»), визит президента похож на  ядерный взрыв, ядерную бомбу.

По словам бизнесмена, своим приходом в СИЗО, Лукашенко показал, что он мужественный и готов держать удар. Встречу он назвал откровенной и очень горячей.

Как передает «Беларусь-1», директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич высказался о формате беседы с Лукашенко, охарактеризовав его как ненапряженный и простой.

«Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог состоялся. Буду работать и развиваться — это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес», - сообщил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь на свободе находятся член инициативной группы по сбору подписей Виктор Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.
 
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