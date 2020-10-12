Два участника встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ выпустили на свободу

Источник материала: Ежедневник

Теперь на свободе находятся член инициативной группы по сбору подписей Виктор Бабарико, бизнесмен Юрий Воскресенский и директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич.

Об этом сообщили в главном эфире на телеканале "Беларусь 1", в воскресенье, 11 октября. Их выпустили из следственного изолятора Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси в Минске. Напомним, это произошло на следующий день после визита Александра Лукашенко в СИЗО КГБ. К слову, Дмитрий Рабцевич и Юрий Воскресенский сидели по правую и левую руку от руководителя страны на этой встрече.

Они прокомментировали беседу с Лукашенко.

Как сказал Юрий Воскресенский (передает Telegram-канал MIRBY со ссылкой на «Главный эфир»), визит президента похож на ядерный взрыв, ядерную бомбу.

По словам бизнесмена, своим приходом в СИЗО, Лукашенко показал, что он мужественный и готов держать удар. Встречу он назвал откровенной и очень горячей.

Как передает «Беларусь-1», директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич высказался о формате беседы с Лукашенко, охарактеризовав его как ненапряженный и простой.

«Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог состоялся. Буду работать и развиваться — это, наверное, основной посыл, который я для себя вынес», - сообщил он.