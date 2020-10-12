|
С августа восемь белорусов умерли, поев грибов
Источник материала: Onliner
Количество отравившихся грибами белорусов подскочило за последние месяцы. В июле медики говорили про 11 пострадавших (без смертей). На сегодня — уже 36, причем восемь из них умерли, в том числе девятилетняя девочка. Больше всего отравлений и смертей на Брестчине.
Минздрав считает отравившихся начиная с января. Здесь говорят, что по сравнению с тем же периодом 2019 года число случаев увеличилось в 1,8 раза. Возможно, это связано с тем, что прошлый год был сухим — что тогда и спасло нескольких человек.
Республиканский центр
Уточняется, что в этом числе семеро детей в возрасте от года до 11 лет.
Известно о трех смертельных случаях на Брестчине. Там в Лунинецком районе умерли двое взрослых мужчин. Также в пинской больнице умерла девятилетняя девочка с отравлением неясной этиологии. Предполагается, что ей в пищу могла попасть бледная поганка.
На Гомельщине смертельный случай есть в Буда-Кошелевском районе.
Сезон продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество отравившихся грибами белорусов подскочило за последние месяцы. В июле медики говорили про 11 пострадавших (без смертей). На сегодня — уже 36, причем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)