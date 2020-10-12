С августа восемь белорусов умерли, поев грибов

Источник материала: Onliner

Количество отравившихся грибами белорусов подскочило за последние месяцы. В июле медики говорили про 11 пострадавших (без смертей). На сегодня — уже 36, причем восемь из них умерли, в том числе девятилетняя девочка. Больше всего отравлений и смертей на Брестчине.

Минздрав считает отравившихся начиная с января. Здесь говорят, что по сравнению с тем же периодом 2019 года число случаев увеличилось в 1,8 раза. Возможно, это связано с тем, что прошлый год был сухим — что тогда и спасло нескольких человек.

Республиканский центр дает очень скупую раскладку без уточнений, чем отравились, когда и где.

Брестская область — 12 случаев;

Минская и Минск — 8;

Могилевская — 6;

Гомельская — 5;

Витебская — 3;

Гродненская — 2.

Уточняется, что в этом числе семеро детей в возрасте от года до 11 лет.

Известно о трех смертельных случаях на Брестчине. Там в Лунинецком районе умерли двое взрослых мужчин. Также в пинской больнице умерла девятилетняя девочка с отравлением неясной этиологии. Предполагается, что ей в пищу могла попасть бледная поганка.

На Гомельщине смертельный случай есть в Буда-Кошелевском районе.

Сезон продолжается.