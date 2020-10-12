В Минске сбили людей на переходе: свидетель говорит о странном задержании водителя (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске произошел наезд на пешеходов, об этом на нашем форуме сообщили читатели. Водителя, который, предположительно, совершил ДТП, задержали. Пострадавших увезли на машинах скорой помощи.

По неподтвержденной пока информации, вечером в районе пересечения улицы Притыцкого и проспекта Пушкина таксист помог задержать водителя. Было предположение, что этот водитель на улице Притыцкого совершил ДТП, после чего уехал оттуда. Кроме того, у свидетеля возникли некоторые сомнения относительно физического состояния автомобилиста.

— Наверное, кого-то сбил, потому что туда приехали две или три машины скорой помощи, — отметил автор видео, размещенного на нашем форуме пользователем с ником toffi-bum. — На пешеходном переходе лежит человек. Несколько человек — вокруг.

Некоторую ясность о произошедшем на улице Притыцкого внес другой наш читатель, его ник b3lya.

— Сбил двух человек на переходе. Прямо у меня под окнами. Лежали минут 10, пока скорая не подъехала. Одного на носилках погрузили в машину, второй сам встал и пошел во вторую. Затем приехала третья скорая с сиреной и мигалками, — рассказал он.

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