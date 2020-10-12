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Воскресенский и Рабцевич рассказали о встрече в СИЗО

12.10.2020 09:31 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич сказал, что «диалог состоялся», у теперь у него в планах создание IT-компании в Парке высоких технологий.

Отпущенные из СИЗО под домашний арест Воскресенский и Рабцевич выступили по БТ и рассказали свое мнение о встрече с Александром Лукашенко.

«Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле. Вчера состоялась большая встреча с президентом, разговор длился около пяти часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончилась большим конструктивом», - сказал в эфире БТ Юрий Воскресенский.

«Это встреча нужна была нам. Мы всю эту кампанию хотели, чтобы нас услышали. Нас услышали», - отметил член инициативной группы Бабарико.

Со слов директора PandaDoc, встреча была неожиданной, но формат встречи – ненапряженный. В диалоге поднимались вопросы о том, как выходить из ситуации, и какие и есть идеи по поводу внесения изменений в Конституцию.

«Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть», - заявил директор PandaDoc.

По его словам, основными вопросами на встрече были экономика Беларуси, ее будущее и внесение поправок в Конституцию.

Оппозиция считает, что Лукашенко, приехав 10 октября лично на переговоры с заключенными в СИЗО, показал свою слабость. Мирные протесты людей возымели действие.

 
 
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Юрию Воскресенскому, координатору штаба Виктора Бабарико, президент поручил готовить предложения по изменении конституции. Директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич...
 
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