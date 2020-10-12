Латвия: ЕС должен ответить на продолжение репрессий и насилия в Беларуси

Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после прошедших в минувшее воскресенье событий в Беларуси выступил за ужесточение санкций против режима Лукашенко.

«Репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов продолжаются в Беларуси, воскресенье было особенно брутальным, ЕС должен расширить свой санкционный список ответственных за это, мы продолжим продвигать этот вопрос», - написал Ринкевичс в fb, передает БелаПАН.

В начале октября Евросоюз ввел визовые санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц, виновных, по его мнению, в фальсификации итогов президентскихв выборов и насилии в отношении участников акций протеста. Латвия, Литва и Эстония утвердили свои списки, в которых около 130 фамилий.