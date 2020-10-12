МИД Австрии призвал к немедленному прекращению насилия в Беларуси

Источник материала: АФН

Министерство иностранных дел Австрии призвало белорусские власти к немедленному прекращению насилия и освобождению задержанных.

«Снова тревожные кадры пришли из Минска, где задержаны сотни мирных демонстрантов и журналистов. Насилие должно быть немедленно прекращено, а все произвольно задержанные лица освобождены», — говорится в заявлении МИД Австрии.

По данным правозащитников, в Беларуси были задержаны не менее 586 человек.