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Тихановская: Насилие – это единственное, на что способна власть
Источник материала: АФН
Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в тотальной неспособности вести какой-либо диалог с оппонентами и призвала продолжать протесты.
«Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать», - заявила ночью Светлана Тихановская.
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Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в тотальной неспособности вести какой-либо диалог с оппонентами и призвала продолжать протесты.
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