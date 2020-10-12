Тихановская: Насилие – это единственное, на что способна власть

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в тотальной неспособности вести какой-либо диалог с оппонентами и призвала продолжать протесты.

«Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать», - заявила ночью Светлана Тихановская.