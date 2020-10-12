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Тихановская: Насилие – это единственное, на что способна власть

12.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в тотальной неспособности вести какой-либо диалог с оппонентами.





«Сотни задержанных, массовые избиения, кровь – это единственный ответ, на который они способны. За два месяца мы заплатили за свою свободу очень страшную цену. Но нас – больше, и мы добьёмся своего. Вы сами знаете, что делать», - заявила ночью Светлана Тихановская.

На утро сегодняшнего дня правозащитники знают фамилии 886 задержанных во время вчерашних протестных акций. Некоторых (журналистов) здерживали дважды за день. Но это явно не полный список. 
 
 
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Светлана Тихановская обвинила режим Лукашенко в тотальной неспособности вести какой-либо диалог с оппонентами.
 
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