Виталий Цыганков: Власти явно будут работать на раскол протестного движения на «вменяемых», умеренных и – радикальных, недоговороспособных





"Свободы" Виталий Цыганков прокомментировал субботнюю встречу Александра Лукашенко с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ. Политический обозревательВиталий Цыганков прокомментировал субботнюю встречу Александра Лукашенко с Виктором Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ.













"Во-первых, как бы не иронизировали с этой констатации, но следует и нужно констатировать, что это проявление слабости Лу. Не гибкости, а слабости. Властями официально признано, что только репрессии не работают. Если ты два месяца заявляешь, что говорить на той стороне не с кем, так как "они никто, только уголовники", а потом приходишь к ним в камеру поговорить явно не о рационе питания в тюрьме, то это означает, что тебе что-то от этих “никто” нужно, и ты без разговора с ними уже политически не выживешь.





Во-вторых, власти явно будут стремиться работать на раскол протестного движения, на “вменяемых”, умеренных и – радикальных, недоговороспособных.





В-третьих, выбор для встречи именно команды Бабарико невольно подводит к выводу, что к диалогу именно с этими людьми подталкивает не только внутренняя ситуация, но и определенный восточный ветер.





В-четвертых, не надо бояться, что вот теперь “нас сдадут, договорятся за нашей спиной”. Посещение тюрьмы это прежде всего символический жест, довольно большая аудитория встречи гарантирует, что секретные переговоры так не проводятся. Но в любом случае, о чем бы там не договорился Бабарико с Лу - все зависит от того, как это воспримут все общество, протестующие, улица. Улица, где, как давно было замечено, произошло политическое становление людей, улица, где нет кукловодов, нет лидеров, потому что все - лидеры. Если вдруг представить, что Бабарико выходит на свободу и говорит: "расходитесь, будем вместе с профсоюзами принимать новую Конституцию" – то его никто не послушает, и в нынешней ситуации скорее станет его похоронами как политика".



