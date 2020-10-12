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Видео, которое обсуждают все. Как на Окрестина избивали людей
Источник материала: Партизан
Короткое видео, которое разлетелось по соцсетям, опубликовал Белсат.
Осторожно, жестокость!
Сообщается, что так избивали задержанных на Окрестина в первые дни после президентских выборов. И видео снято в один из дней 9-11 августа.
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Короткое видео, которое разлетелось по соцсетям, опубликовал Белсат.
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