"Была информация, что звонить будет не Сергей, а Лукашенко". Советник Тихановской – о разговоре Светланы с арестованным мужем

– Позвонила Светлане сестра и сказала, что надо срочно связаться с мужем, что он ищет телефон Светланы. Светлана передала телефон, и через некоторое время он позвонил. Но была еще такая информация, что звонить будет не Сергей, а звонить будет Лукашенко. Поэтому, когда Светлана ожидала этого звонка, она точно не знала, кто будет звонить, кто будет в этом помещении и будет ли это Сергей. Но позвонил Сергей, она отошла в комнату. Мы решили этот разговор записать на аудио, потому что знаем, что все разговоры с той стороны точно записываются, и выложить этот разговор мы решили, потому что мы знали, что если мы этого не сделаем, это выложит в своем свете лукашенковская пропаганда.





– Откуда появлялась информация о том, что хочет позвонить Сергей, хочет позвонить Лукашенко? Кто со стороны власти был на связи?





– Я точно не знаю, с кем разговаривала Светлана, но это все очень непонятно в такие моменты: тебе звонят люди с анонимных номеров, и очень часто ты не знаешь, с кем ты говоришь. Я понимаю, что для тех, кто организовал этот звонок – это, скорее всего, Служба безопасности Лукашенко, или какие-то другие спецслужбы, или КГБ, – у них не было телефона, не было никакого контакта со Светланой, им тоже было важно этот контакт получить – и они его получили. Но, я думаю, сейчас Светлана поменяет уже номер.





– А как вы и как Светлана оцениваете произошедшее? Что это было?





– Насколько мы знаем, Лукашенко встретился с Бабарико и другими политзаключенными в СИЗО КГБ и пообещал во время этой встречи или заявил каким-то образом, что также он позволит позвонить Тихановскому жене. Насколько это было правдой – мы не знаем, но звонок произошел ровно через 10-15 минут, когда Лукашенко выехал из здания КГБ. То есть было ли это каким-то условием, было ли какой-то просьбой – мы не знаем. Но разговаривать со Светланой он сам не стал. Я думаю, что есть тоже разные причины почему. Но сделать такой жест, чтобы Сергею позволить позвонить, он сделал. Я не думаю, что это был какой-то постановочный разговор. Точно сказать мы не можем, конечно, но, скорее всего, Сергей Тихановский не пошел бы на какие-то договорняки.



