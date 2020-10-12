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Журналистов будут судить

12.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера многих задержанных на марше протеста журналистов продержали в РУВД 9 часов.

Ночью из Октябрьского РУВД Минска выпустили 12 журналистов, пишет БАЖ. На них составили протоколы за неподчинение милиции (статья 23.4 КоАП). У многих журналистов забрали мобильные телефоны и камеры.

Из милиции не выпустили журналиста Белсата Дмитрия Мицкевича и политического активиста Илью Добротвора, который присутствовал на акции как журналист. Обоих отправили на Окрестина.

Поскольку составлены протоколы, всех журналистов будут судить. Похоже, правоохранители нашли универсальную статью, Позволяющую осудить любого, - неподчинение. И свидетелями будут анонимные милиционеры Александровичи Александры Александровичи, как это уже случилось с нашим коллегой из "Новага часу". 
 
Теги: Минск
 
 
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Вчера многих задержанных на марше протеста журналистов продержали в РУВД 9 часов.
 
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