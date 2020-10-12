Ночью из Октябрьского РУВД Минска выпустили 12 журналистов, пишет БАЖ. На них составили протоколы за неподчинение милиции (статья 23.4 КоАП). У многих журналистов забрали мобильные телефоны и камеры.





Из милиции не выпустили журналиста Белсата Дмитрия Мицкевича и политического активиста Илью Добротвора, который присутствовал на акции как журналист. Обоих отправили на Окрестина.





Поскольку составлены протоколы, всех журналистов будут судить. Похоже, правоохранители нашли универсальную статью, Позволяющую осудить любого, - неподчинение. И свидетелями будут анонимные милиционеры Александровичи Александры Александровичи, как это уже случилось с нашим коллегой из "Новага часу".