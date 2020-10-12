В Светлогорске шесть женщин собрались в беседке. К ним пришли восемь милиционеров

сообщает Телеграм-канал «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитника Елену Маслюкову. Об этомТелеграм-канал «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитника Елену Маслюкову.





Инцидент произошёл в микрорайоне «Полесье».





Сообщается, что у женщин не было никакой символики. Однако к ним подошли милиционеры и сказали, что у них есть оперативная информация о проведении «несанкционированного массового мероприятия».





После спора с милиционерами женщины были вынуждены разойтись.