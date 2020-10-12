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В Светлогорске шесть женщин собрались в беседке. К ним пришли восемь милиционеров

12.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Светлогорске 9 октября шесть женщин решили собраться в беседке, чтобы познакомиться, поговорить и попить чай. Разгонять их пришли восемь силовиков.



Об этом сообщает Телеграм-канал «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитника Елену Маслюкову.

Инцидент произошёл в микрорайоне «Полесье».

Сообщается, что у женщин не было никакой символики. Однако к ним подошли милиционеры и сказали, что у них есть оперативная информация о проведении «несанкционированного массового мероприятия».

После спора с милиционерами женщины были вынуждены разойтись.
 
Теги: знакомства
 
 
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В Светлогорске 9 октября шесть женщин решили собраться в беседке, чтобы познакомиться, поговорить и попить чай. Разгонять их пришли восемь силовиков.
 
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