Беларусь упустила победу над Литвой в Лиге наций. После гимна зрители скандировали «Жыве Беларусь!»

После исполнения белорусского гимна перед матчем зрители на трибунах скандировали «Жыве Беларусь!», пишет

Как и в Тбилиси, белорусы крайне неудачно начали матч, пропустив гол уже на седьмой минуте. Арвидас Новикас до конца поборолся за мяч перед штрафной и точным ударом отправил его в угол ворот Егора Хаткевича.





Белорусская сборная не смогла собраться и весь первый тайм провела слабо, не нанеся ни одного удара в створ ворот Литвы.





Второй тайм получился у нашей команды лучше. На 58-й минуте белорусы заработали пенальти, который уверенно реализовал Виталий Лисакович.





А через семь минут Лисакович отдал точный пас во вратарскую соперника, и Александр Сачивко головой отправил мяч в сетку.





Впрочем, удержать победу Беларуси не удалось. На 75-й минуте Каролис Лаукжямис, находясь в окружении двух наших защитников, смог мощно пробить по воротам, мяч пролетел под Хаткевичем и залетел в ворота.