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В Червенском районе трактор насмерть сбил велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Велосипедист погиб под колесами трактора в Червенском районе. Об этом
Происшествие случилось 10 октября, около 16.30. Предварительно установлено, что 41-летний местный житель ехал на тракторе и сбил 67-летнего велосипедиста, после чего совершил наезд правым колесом прицепа на упавшего пенсионера.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось 10 октября, около 16.30.
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