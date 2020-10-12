ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Червенском районе трактор насмерть сбил велосипедиста

12.10.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами трактора в Червенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 10 октября, около 16.30. Предварительно установлено, что 41-летний местный житель ехал на тракторе и сбил 67-летнего велосипедиста, после чего совершил наезд правым колесом прицепа на упавшего пенсионера.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 10 октября, около 16.30.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латвия: ЕС должен ответить на продолжение репрессий и насилия в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика