В Червенском районе трактор насмерть сбил велосипедиста

Источник материала: Tut.by

Велосипедист погиб под колесами трактора в Червенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось 10 октября, около 16.30. Предварительно установлено, что 41-летний местный житель ехал на тракторе и сбил 67-летнего велосипедиста, после чего совершил наезд правым колесом прицепа на упавшего пенсионера.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.