|
Под Витебском Mitsubishi протаранил «жигули»: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 11 октября в Витебском районе,
По информации инспекторов, на пересечении трасс Дымовщина — Шапуры и Новка — Замосточье — Савченки 32-летний водитель Mitsubishi Carisma, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ВАЗ под управлением 61-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель и пассажир «жигулей» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла днем 11 октября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)