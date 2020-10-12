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Под Витебском Mitsubishi протаранил «жигули»: пострадали два человека

12.10.2020 09:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 11 октября в Витебском районе, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, на пересечении трасс Дымовщина — Шапуры и Новка — Замосточье — Савченки 32-летний водитель Mitsubishi Carisma, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил ВАЗ под управлением 61-летнего мужчины.


В результате ДТП водитель и пассажир «жигулей» получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

 
Теги: Витебск
 
 
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