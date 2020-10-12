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Тест: что вы знаете о девочках?

12.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня отмечается Международный день девочек — International Day of the Girl. Этот день из года в год акцентирует внимание всего мира на соблюдении прав девочек и борьбе с неравенством полов, а также не оставляет без внимания социальные проблемы.

В их число входят: возможность получения образования, медицинское обслуживание, социальные права, питание, защита от дискриминации и замужество по принуждению.

Празднования Международного дня девочек проводятся на неофициальном уровне и не отличаются особыми масштабами. Тем не менее каждая девочка в этот день стремится показать свою индивидуальность и подчеркнуть свою исключительность. Знаете ли вы последние исследования о разнице между девочками и мальчиками? Проверьте себя с тестом Sputnik: знаете ли вы девочек или подвержены распространенным стереотипам?

 

 
 
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11 октября отмечается Международный день девочек. Чтобы узнать, насколько хорошо вы понимаете "девичью" природу, Sputnik публикует праздничный тест.
 
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