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Тест: что вы знаете о девочках?
12.10.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня отмечается Международный день девочек — International Day of the Girl. Этот день из года в год акцентирует внимание всего мира на соблюдении прав девочек и борьбе с неравенством полов, а также не оставляет без внимания социальные проблемы.
В их число входят: возможность получения образования, медицинское обслуживание, социальные права, питание, защита от дискриминации и замужество по принуждению.
Празднования Международного дня девочек проводятся на неофициальном уровне и не отличаются особыми масштабами. Тем не менее каждая девочка в этот день стремится показать свою индивидуальность и подчеркнуть свою исключительность. Знаете ли вы последние исследования о разнице между девочками и мальчиками? Проверьте себя с тестом Sputnik: знаете ли вы девочек или подвержены распространенным стереотипам?
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11 октября отмечается Международный день девочек. Чтобы узнать, насколько хорошо вы понимаете "девичью" природу, Sputnik публикует праздничный тест.
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