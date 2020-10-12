Тест: что вы знаете о девочках?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня отмечается Международный день девочек — International Day of the Girl. Этот день из года в год акцентирует внимание всего мира на соблюдении прав девочек и борьбе с неравенством полов, а также не оставляет без внимания социальные проблемы.

В их число входят: возможность получения образования, медицинское обслуживание, социальные права, питание, защита от дискриминации и замужество по принуждению.

Празднования Международного дня девочек проводятся на неофициальном уровне и не отличаются особыми масштабами. Тем не менее каждая девочка в этот день стремится показать свою индивидуальность и подчеркнуть свою исключительность. Знаете ли вы последние исследования о разнице между девочками и мальчиками? Проверьте себя с тестом Sputnik: знаете ли вы девочек или подвержены распространенным стереотипам?