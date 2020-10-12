Что Меган Маркл носит осенью 2020: новый выход герцогини обсуждают в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Гарри Меган Маркл продолжает задавать "модный тон" для поклонников по всему свету: в сети обсуждают новое появление экс-актрисы на публике.

Недавно мятежная пара приняла участие в записи подкаста для организации Teenage Therapy: выпуск, посвященный проблемам подростков, был записан в честь Дня психического здоровья. Во время записи Маркл подробно описала, как страдала от троллинга в сети и до сих пор продолжает бороться с хейтерами.

Спустя время организация решила поделиться редким кадром с подписчиками: в Instagram опубликовали редкий снимок Меган Маркл в модном осеннем образе.

Так что же носит Меган Маркл осенью 2020? На общем снимке герцогиня предстала в расслабленном образе: базовой серой футболке и заниженных темно-синих джинсах. На плечи экс-актриса небрежно повязала тельняшку и надела защитную маску.

Наряд в стиле casual вдохновил фолловеров своей простотой и универсальностью, после чего фанаты начали искать похожие элементы не только в своих гардеробах, но и интернет-магазинах.

Напомним, что недавно Маркл продемонстрировала новый, калифорнийский стиль на свидании с мужем.

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