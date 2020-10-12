Канада назвала шоком репрессии во время Марша гордости в Беларуси

Глава внешнеполитического ведомства Канады осудил «шокирующие и непрекращающиеся репрессии» против мирного протеста в Беларуси.





Как отметил Франсуа-Филипп Шампань в своем микроблоге , насилие не может быть ответом на законное желание людей демократии и свободы.

Чиновник обещал, что обсудит ситуацию в Беларуси с ключевыми партнерами на этой неделе во время поездки в Европу.