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Канада назвала шоком репрессии во время Марша гордости в Беларуси

12.10.2020 09:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глава внешнеполитического ведомства Канады осудил «шокирующие и непрекращающиеся репрессии» против мирного протеста в Беларуси.

Канада назвала шоком репрессии во время Марша гордости в Беларуси

Как отметил Франсуа-Филипп Шампань в своем микроблоге, насилие не может быть ответом на законное желание людей демократии и свободы.

Чиновник обещал, что обсудит ситуацию в Беларуси с ключевыми партнерами на этой неделе во время поездки в Европу.

 
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Глава внешнеполитического ведомства Канады осудил «шокирующие и непрекращающиеся репрессии» против мирного протеста в Беларуси.
 
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