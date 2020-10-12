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Канада назвала шоком репрессии во время Марша гордости в Беларуси
Источник материала: Навiны
Глава внешнеполитического ведомства Канады осудил «шокирующие и непрекращающиеся репрессии» против мирного протеста в Беларуси.
Как отметил Франсуа-Филипп Шампань в своем
Чиновник обещал, что обсудит ситуацию в Беларуси с ключевыми партнерами на этой неделе во время поездки в Европу.
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Глава внешнеполитического ведомства Канады осудил «шокирующие и непрекращающиеся репрессии» против мирного протеста в Беларуси.
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